Rodriguinho analisa brincadeira de Davi e Isabelle: 'Não tem cabimento'

Rodriguinho alfinetou. "Meu Deus, o que esses dois estão fazendo, gente? Se minha mulher visse eu fazendo isso aí que ele está fazendo...".

Pitel questionou sobre o que ele falava e o cantor explicou. "Estão os dois deitados, aí os dois dão a mão um pro outro".

Meu Deus do céu. Se eu chegasse aqui embaixo, a Bruna ia me chutar. Ela sai de dentro da grama e me dá uma bica aqui, que eu colo lá no teto. Não tem cabimento isso. Rodriguinho

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 10º Paredão? Fernanda Divulgação/Globo Lucas Henrique Reprodução/Globo Rodriguinho Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

