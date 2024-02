Kanye West acusa Adidas de 'violentá-lo' e pede que boicotem marca

Deixa eu explicar claramente o que está acontecendo com a Adidas. Além de venderem tênis com cores falsas que eu não aprovei, eles estão me processando por 250 milhões e também não estão me pagando pelos sapatos que estão vendendo que tem o meu nome. Estão usando cláusulas contratuais e linguagem confusa para 'abusar' de um artista, um dos seus artistas favoritos, bem na sua frente, em plena luz do dia.

Kanye também publicou uma foto do tênis que está sendo vendido com um pedido para os fãs. "Qualquer um que ame Ye não irá comprar esses falsos Yeezys."

O cantor ainda criticou celebridades e a mídia de se posicionarem contra ele em situações menores, mas se silenciarem quanto a "ter seus filhos escondidos dele" e ver uma empresa milionária 'abusar' de um de seus heróis na vida real (se referindo a si mesmo). "Ninguém diz nada ou faz nada, é assim que o sistema funciona", completou.