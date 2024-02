Grupo Fada comemora formação de Paredão no BBB 24: 'Tacada de mestre'

Os brothers do grupo do quarto Fada ficaram felizes com o Paredão formado neste domingo (25) no BBB 24 (TV Globo). A berlinda, que conta com Fernanda, Lucas e Rodriguinho, não teve nenhum membro do grupo.

O que aconteceu

Após a finalização da formação do Paredão, o grupo Fada se reuniu para conversar sobre a berlinda. Alane, Beatriz, Davi e Matteus se mostraram aliviados com o resultado da votação da casa.