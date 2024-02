Gente como a gente, Jennifer Aniston sofre para acabar treino na academia

Em um deles, ela acaba desistindo de continuar e deita no chão. A atriz parece com o rosto no chão depois de tentar fazer o que parece ser uma flexão. "Meu Deus. Sabe aqueles dias quando você simplesmente não quer fazer? Você precisa fazer!", disse.

Na legenda da publicação, ela reforçou seu incentivo para os fãs. "Se você tiver uma daquelas segundas, eu entendo. Você só precisa fazer".