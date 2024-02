Isabelle admite mágoa a Davi após atrito: 'Tenho que ficar me justificando'

Davi: "Eu te fiz uma pergunta, se você estava jogando com o Michel, a Raquele e a Giovanna. Você não quis falar no momento, tudo bem, te respeito. Aí eu fiquei sem entender. Eu te fiz uma pergunta muito simples".

Isabelle: "Eu já não te respondi que eu te faço o que eu quero da minha cabeça, do meu coração? E eu não estou entendendo porque essa surpresa de eu estar andando com a Raquele, com o Michel e com a Giovanna".

Davi: "Eu não estou falando de você andar com eles, estou falando de você jogar".

Isabelle afirmou que não quer sempre responder as mesmas perguntas, e confessou que se sentiu mal quando foi confrontada pelo brother durante a festa. Ela ainda lembrou quando Davi a questionou por estar com Isabelle, sendo que havia dito que não queria conversar.

Isabelle: "Ontem essa pergunta me fez ficar um pouco... A forma como você fala em alguns momentos, eu sempre tenho que ficar me justificando. E ontem eu só queria um abraço, não queria conversar".

Isabelle comparou sua relação com o "Puxadinho" com a proximidade que Davi tem com Matteus, Alane e Beatriz. O brother reforçou que não joga com eles. Ao final, Davi e Isabelle se abraçaram.