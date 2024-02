BBB 24: Lucas dispara que teve embates com MC Bin Laden: 'Só fala isso'

Lucas contou para Yasmin Brunet que teve alguns embates com MC Bin Laden no BBB 24 (TV Globo) antes da formação do Paredão.

O que aconteceu

O brother disse que Rodriguinho flagrou MC Bin Laden em contradição, e o cantor não gostou disso.