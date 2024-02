BBB 24: MC Bin Laden desabafa sobre Giovanna, e Rodriguinho critica sister

Rodriguinho: "Não dá pra você ficar com ela do jeito que está. Cê é louco? Ela [no final da Prova do Anjo] festejando pra caralh* e você todo f*dido. Você ainda falou 'a Giovanna tá em risco, se eu ganhar, vou dar o bagulho [Anjo] para ela'. Ela não pensou isso um minuto. Você tá muito mais em risco. Ela estava querendo que o amigo dela [Michel] ganhasse pra ela. Você estava sentado do lado, put*, sozinho, e ela ali pulando com o amigo dela atrás de você, cara".

MC Bin Laden: "Sendo bem sincero, eu não sinto que a gente vai levar isso que a gente tem lá pra fora. E aí você faz a pessoa perder tempo com você, e eu, automaticamente, perco tempo com a pessoa. (...) Vamos ficar nesse caô, não vai levar a nada. No resumo, ainda tenho um sentimento por uma pessoa lá fora".

