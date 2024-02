Afastada das redes sociais, Maíra Cardi faz aparição ao lado da família

Essa é uma das raras aparições de Maíra na internet. Desde setembro de 2023, a ex-BBB está sem redes sociais. "Estou aqui para dar um recado com dor no coração e, ao mesmo tempo, com alívio. Eu vim para agradecer por todos esses anos que a gente tem passado juntos, vocês torcendo pela minha felicidade, vibrando pelas minhas conquistas, eu sou quem eu sou, cheguei onde cheguei graças a vocês. Pela primeira vez na minha vida, vou realmente desativar o meu Instagram, mas com o coração em paz. Estou em uma nova fase da minha vida", comunicou ela na época.

Depois disso, o marido postava fotos de Cardi com um emoji em seu rosto. "Ficam me perguntando o porquê de colocar emojis na cara da minha esposa... É porque ela está fora das redes sociais, então, não é para ela ficar aparecendo. Talvez apareça algum dia por aqui, mas como estamos sempre juntos e somos um casal, ela aparece nas fotos e eu prefiro postar a foto e colocar um emojj na cara dela do que não postar. Tá bom?", explicou ele.