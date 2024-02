Fernanda reflete sobre seu papel no BBB e repensa alianças: 'Fico confusa'

Fernanda respondeu dizendo que Pitel afirmou que não colocaria ninguém que está no VIP no Castigo do Monstro. "Mas falei para ela que tiraram ela [do VIP]", disse. "Nós estamos em cenários muito diferentes no jogo".

Para ela, Rodriguinho e Pitel estão em uma situação mais confortável no programa do que ela. "Rodriguinho se vendeu bem para todo mundo. Pitel se vendeu bem para todo mundo", disse.

Michel aconselhou Fernanda a continuar fazendo o jogo dela, mas passe a considerar não compartilhar tanto com os aliados se não há reciprocidade. "Acho que eles não se importam com as mesmas coisas que eu", afirmou. "Os dois não sabem lidar com as coisas como eu estou lidando".

BBB 24 - enquete UOL: quem a Líder Beatriz vai indicar ao Paredão no domingo?

