Karoline Lima utiliza mala de R$ 21 mil como carrinho para filha

Karoline Lima, 27, utilizou a mala da marca de luxo Louis Vuitton, que custa R$ 21 mil, como carrinho para filha Cecília, 1, em aeroporto.

O que aconteceu

Nos stories do Instagram, nesta sexta-feira (23), a influenciadora mostrou Cecília sentada na mala da grife. A filha de Karoline com o jogador de futebol Éder Militão, do Real Madrid, segurava na mala enquanto a influenciadora andava pelo aeroporto.