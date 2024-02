Wanessa Camargo confessa ter perfil fake em redes sociais e explica motivo

Wanessa disse que não fazia mais isso e Leidy perguntou se ela possuía um fake.

Inicialmente, a cantora negou, mas voltou atrás e confirmou a informação. "Eu tenho contas que são ligadas a mim. Mentira, eu tenho fake!. Eu aprendi a fazer depois".

Wanessa contou como usa essa conta.

Não faço nenhum comentário com meu fake. Se entrar lá, eu mostro no vídeo. Não tem comentário e nem curtida de nada. É só para 'bizoiar' as pessoas. Ou ver um perfil que não quero que as pessoas vejam. Wanessa



