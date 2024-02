Após sexo sem proteção, Bebel cai pra trás com ligação e se vinga de Olavo

Xavier avisa Olavo sobre a presença de Vasconcelos no hospital. Bebel, desconfiada, irrita-se com a recusa de Olavo em aparecer. Marion aconselha Bebel a procurar Urbano, assegurando que Olavo a valorizará mais. Clemente mantém uma postura reservada em relação a Antenor. Dinorá se convida para jantar com Gustavo e Gilda, envolvendo Vidal no grupo.

Urbano e Bebel compartilham uma refeição juntos, sendo fotografados. Antenor conquista Clemente ao compartilhar histórias sobre o filho que perdeu e o que deseja ter com Lúcia. Fred informa a Olavo sobre o encontro entre Bebel e Urbano, causando irritação ao mostrar a foto dela no jornal.