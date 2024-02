Olivia Rodrigo usa vestido sexy mais velho do que ela para festa de 21 anos

Olivia Rodrigo usou um vestido de 1991 com corte sexy para celebrar seu aniversário de 21 anos.

O que aconteceu

Olivia apostou em um vestido da coleção primavera de 1991 da Alaïa — peça 12 anos mais velha que a cantora. De acordo com informações do Page Six, ele foi vendido recentemente por um site de segunda mão pelo valor de cerca R$ 62 mil, e é considerado "ultra-raro" e de "alta qualidade".