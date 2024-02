'Elas por Elas': Após descobrir que foi enganado, Jonas tenta matar Helena

Jonas garante que vai matar Helena. "Eu vim te matar, Helena", responde ele. "Me matar? Pelo amor de Deus, Jonas! Não faça nada que você vá se arrepender depois", implora a vilã.

O pai adotivo de Giovanni continua ameaçando a ex-mulher. "Me arrependo de não ter feito isso antes. Eu vim pra cá pensando em várias maneiras de te mandar pro inferno: aos poucos é a melhor, pra você ter tempo de lembrar de todas as crueldades que fez contra mim, o Giovanni, a Adriana, a Ísis, tanta gente", diz.

Assustando Helena, ele continua jogando verdades em sua cara. "Me casei porque queria assumir o filho que você disse que era meu. Casei por interesse. Não foi isso que você sempre jogou na minha cara? Casei por ambição, sim! Mas o preço que paguei... Eu mereço toda a desgraça que você me causou, Helena. Eu fui fraco, me deixei seduzir pelo seu dinheiro, fui repulsivo. Mas agora não sou mais. Você usou aquele mau caráter do Bruno pra engravidar e dizer que o filho era meu. Você acabou com a minha vida.", revela.

Jonas pergunta se a filha de Sérgio (Marcos Caruso) matou Bruno (Luan Argollo). "Me vem as frases daquele dia. o Bruno me chamando de otário... Ele sempre soube que era o pai do filho que você tava esperando. Ele tava te chantageando, Helena? Foi você quem matou o Bruno?", questiona.

Nessa hora, a mãe biológica de Marcos (Luan Argollo) começa a berrar e é socorrida por Maninha (Regina Antonini). "Tira o Jonas daqui", grita. "É melhor o senhor ir, seu Jonas!", pede a empregada.

Antes de ir embora, Jonas faz um aviso à empresária. "Fica longe de mim, Helena. Bem longe, sua desgraçada!", fala.