Dado diz que faz sexo tântrico com Wanessa, tem orgasmo, mas não ejacula

Dado, então, destacou que essa se trata de uma questão espiritual, acúmulo e desperdício de energia. "O ato de ejacular é um dos maiores desprendimentos de energia que a gente tem na vida, principalmente para o homem. Então eu vejo [muita gente] desperdiçando muita energia... [Se não me masturbo] estou acumulando energia".

Nesse momento, Mallandro questionou sobre a intimidade dele com Wanessa e o ator explicou que o tantra é diferente do sexo convencional. "Sexo tântrico é uma coisa mais legal do que dormir, deixar a mão pegando fogo... O tantra não é só a questão do sexo, é que como o sexo é a maior troca energética que a gente tem, então o tantra também fala sobre o sexo. É você estimular o máximo de energia e você não desprender essa energia, é você acumular [a energia]. Você goza sem ejacular, você tem orgasmos múltiplos".

Dolabella ressaltou que "a experiência começa a ficar cada vez melhor" e também falou sobre os chacras para explicar sua vida sexual. "Os chacras representam cada região que tem intersecção de meridianos, que dentro de nós temos vários meridianos que carregam as energias. O meridiano leva a energia para o cérebro. A gente tem vários chacras, que no Ocidente é chamado de glândulas, mas no oriente é chacras. Então, o grande barato, parada do tantra é você transmutar a energia do chacra básico [localizado nas partes íntimas] para o chacra coronariano [na cabeça]. Transmutar a energia que está lá embaixo para a cabeça, aí a explosão quando vem é muito maior".

Wanessa Camargo já havia abordado o assunto no BBB 24. Em conversa com outros participantes, a cantora explicou que o tantra "é muito mais que sexo". "É sobre você se conhecer, tirar essa vergonha, essas barreiras que você tem as vezes. Vai te destravar".