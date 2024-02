Bia e Alane se confundem com Dummy, mas hesitam: 'Essa bunda não é a Anny'

Na festa de Raquele no BBB 24 (Globo), Alane e Beatriz acharam que um Dummy era Deniziane. As sisters especularam o retorno da aliada após ser eliminada no 9º Paredão.

O que aconteceu

As integrantes do Quarto Fada duvidaram do Dummy. As aliadas contaram para Leidy e Lucas Henrique a suspeita. "Aquele que entrou com rodo eu estranhei. Aquele não estava com cara de Dummy da produção normal. Meu coração disparou na hora. Ele entrou muito 'alegrezinho'", pontuou Bia.