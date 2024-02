Mansão de quase 2 mil metros e musa de publis: a fortuna de Paolla Oliveira

Há quase dez anos, ela tem ativado seu lado empreendedora. Ela já lançou uma linha própria de perfumes e outra de roupas, tornou-se sócia de uma clínica de estética e já produziu produções teatrais.

A gente nunca sabe o que pode acontecer no mundo. O Trump acaba de ser eleito nos Estados Unidos, e as bolsas despencaram. Não é do meu feitio ficar acomodada.

Paolla Oliveira, em 2016, à revista Veja

No entanto, a relação de Paolla com a publicidade é de longa data. Ela estreou na teledramaturgia em 2001, na novela "Senhora do Destino", e passou a ser rosto frequente em propagandas. Em 2015, ela foi a celebridade que mais faturou com "publis", um total de R$ 3 milhões, segundo o jornal Extra. Essa cifra hoje é bem maior.

Rainha de bateria da Grande Rio, a renda de Paolla aumenta consideravelmente no período de Carnaval. Segundo o colunista de Splash Lucas Pasin, fontes do mercado publicitário garantem que atrizes com bastante evidência, como Paolla, Bruna Marquezine e Deborah Secco, cobram de R$ 150 mil a R$ 400 mil por ação durante a folia momesca.

Imóveis de Paolla

Com 1,7 mil m² e vários cômodos integrados, a atriz mostrou a casa onde mora com Diogo Nogueira, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, para a Casa Vogue. Brises e panos de vidro foram usados para conectar os ambientes. "Precisava ser amplo, eu queria que os espaços se comunicassem. Quero estar na sala e falar com alguém que está na cozinha. Então quebrei umas paredes, mas essa comunicação era importante pra mim. Acho que isso tem a ver com o clima do Rio de Janeiro".