1ª cena sensual de Xamã em 'Renascer' faz sucesso nas redes sociais

Em conversa com Splash, Xamã definiu o personagem como sensual. "[Fazemos as cenas mais quentes] sempre com profissionalismo e respeito. A gente tem uma equipe incrível ao nosso redor, dando todo suporte não só em cenas intensas assim, mas nas de emoção, em cenas que tenho que demonstrar muito de mim, tirar alguma coisa de lá de dentro. Esse turbilhão de emoções é um pouco de Damião. Sensualidade, solidão, um pouco de poesia", disse.

Na internet, os telespectadores da novela comentaram a cena. "Xamã todo gostoso, sem camisa, na minha tv", escreveu uma usuária do X (antigo Twitter).

O nome do ator ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. "Acho que estou apaixonada pelo xamã", disse uma internauta no X.