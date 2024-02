Paolla Oliveira mostra mansão de 1,7 mil m² onde mora com Diogo: 'Um sonho'

Paolla Oliveira, 41, mostrou a casa onde mora com o namorado, Diogo Nogueira, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A atriz abriu as portas de sua casa na Barra da Tijuca. Para a Casa Vogue, ela declarou: "sou paulistana de alma e hoje moro a cinco minutos da praia. O Rio de Janeiro me escolheu."

O imóvel tem 1,7 mil m² e conta com vários cômodos integrados. Brises e panos de vidro foram usados para conectar os ambientes. "Precisava ser amplo, eu queria que os espaços se comunicassem. Eu quero estar na sala e falar com alguém que está na cozinha. Então quebrei umas paredes, mas essa comunicação era importante pra mim. Acho que isso tem a ver com o clima do Rio de Janeiro".