Deniziane se arrepende de terminar com Matteus: 'Devia ter me entregado'

Nona eliminada do BBB 24 (Globo), Deniziane participou do Bate-Papo BBB (Globoplay) e confessou ter se arrependido pelo término com Matteus na casa.

O que aconteceu

Na conversa com Thais Fersoza e Ed Gama, Anny afirmou que o fim do seu relacionamento com Matteus foi uma "decepção": "Eu deveria ter me entregado, de fato, ao que eu queria no meu coração."