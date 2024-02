Após discussão tensa, Taís faz sua primeira vítima em 'Paraíso Tropical'

Paula comenta que o álibi é falso, pois viu Taís saindo do Copamar. Neli reconhece Jáder ao vê-lo conversando com Joana e decide segui-lo. Paula conversa com Rangel sobre o álibi de Taís. Paula marca encontro com Taís. Lúcia e Clemente expulsam Ivan. Neli descobre o prédio de Jáder, mas disfarça ao encontrar Heitor. Taís encontra com Paula na casa de Daniel.

Daniel grava a conversa das irmãs. Paula conta que viu Taís saindo do Copamar. Taís diz que foi um acidente e que não vai se entregar. Taís tranquiliza Ivan, pois Paula não tem provas.

Os dois veem Daniel saindo do prédio e temem que ele tenha gravado sua confissão. Joana mente para Neli que não conhece Jáder. Antenor pede que Lúcia o ajude a organizar o casamento de Daniel e Paula. Taís volta à casa de Daniel e deixa a porta entreaberta para Ivan, que pega a fita. Antenor pressiona Lúcia para que ela lhe dê uma resposta. Olavo proíbe Bebel de jantar com outro homem .

Virgínia prepara um golpe contra Iracema com a ajuda de Kledir, que vende abacaxis pelos corredores do Copamar. Paula chama Rangel para ouvir a gravação, mas descobre que a fita sumiu.

Daniel descobre que Taís estava com Ivan e tem certeza que eles roubaram a fita. Taís queima a fita. Virgínia lança a sua candidatura a síndica do Copamar. Neli ouve Joana comentar que Jáder a convidou para trabalhar com ele. Taís conversa com Rangel e diz que Paula tem problemas. Neli procura Jáder, que se surpreende. Taís diz que Paula vai ter que desaparecer.