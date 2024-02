Maíra Cardi é condenada a pagar danos morais a ex-aluna e recorre

Maíra Cardi recorreu de decisão que a condenou a pagar R$ 5 mil em danos morais a uma seguidora.

O que aconteceu

Seguidora processou Maíra Cardi após se inscrever em curso da influenciadora. Ela afirma que o treinamento era uma forma de "ajudar mulheres fragilizadas e agradecer a Deus pelo que Ele fez em suas vidas". Durante a divulgação do curso, Maíra Cardi teria garantido rendimento diário mínimo de R$ 250, além de uma "parceria de negócios" com as alunas.

A seguidora pediu uma indenização de R$ 250 mil. A princípio, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que Maíra ressarcisse apenas os R$ 829,80 referentes à matrícula. No dia 23 de janeiro, no entanto, o tribunal aceitou parcialmente um recurso da seguidora e condenou Maíra Cardi a pagar também uma indenização de R$ 5 mil por danos morais.