Histórico: Primeiro casamento homossexual na família real britânica

Ellen optou por um vestido branco curto e justo, enquanto sua noiva usou um longo vestido cinza. O casal trocou votos e selou a união com um beijo em frente a um painel escrito "Lá vem as noivas", de acordo com informações do jornal Daily Mail.

As recém-casadas completam a família com Jack e Penny, filhos de Ellen com um ex-namorado, e Raffa, filha de Channtel. "Channtel e eu nos cercamos de quase todas as nossas pessoas favoritas no mundo e tivemos o dia mais engraçado, quente e cheio de amor que poderia imaginar", falou a aristocrata ao jornal britânico.