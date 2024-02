Estrela do pornô hétero, Kagney Linn Karter é achada morta aos 36 anos

Kagney Linn Karter se tornou um ícone do pornô heterossexual. Ela iniciou na indústria adulta no final dos anos 2000. Em 2010, ela foi a ganhadora do AVN (Adult Video News), importante premiação do pornô americano, na categoria revelação. Durante sua carreira, Karter recebeu 18 prêmios da organização e dezenas de indicações. Além do pornô, a atriz também era modelo e dançarina.

Procure ajuda

Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o CVV e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.