Bin Laden diz que 'está em seu limite' e pede para ir ao Paredão

O funkeiro comentou que quer ir embora do programa: "Posso ter os meus erros, mas aguentar um bagulho desses eu não aguento. Prefiro mil vezes pedir para vocês 'Gente, se pegar o Líder me coloca no Paredão'. Eu já tinha combinado isso com minha família e equipe: se eu não aguentar... Mano, já tô decidido, quero sair fora".

Bin ainda afirmou que não quer ser visto como vítima: "Isso tudo daqui é daora, mas eu vou prezar pela minha saúde mental. [...] O cara é professor [Michel], tem história de vida e experiência para ficar em uns bolinhos podres para ficar falando dos outros. Só porque ganhou um VIP, apareceu no jogo e quer ganhar ponto... Tá de tiração, mano. Estou cansado já. Todo dia é uma novidade".

Estou no meu limite. Sou imperfeito mesmo, mas carregar um bagulho que não falei? Conviver com pessoas que são duas caras e sempre jogam sujo? Independente de quem é favorito, estou me lixando para isso. Se falei um bagulho, eu falo a verdade. Fui conhecido como fofoqueiro sem aumentar uma história ou fazer uma história mal contada. MC Bin Laden

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Marcus, quem é o mais odiado da casa? Alane Divulgação/Globo Beatriz Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo Deniziane Divulgação/Globo Fernanda Divulgação/Globo Giovanna Reprodução/Globo Giovanna Pitel Divulgação/Globo Isabelle Reprodução/Globo Leidy Elen Divulgação/Globo Lucas Henrique Reprodução/Globo Matteus Divulgação/Globo MC Bin Laden Divulgação/Globo Michel Reprodução/Globo Raquele Reprodução/Globo Rodriguinho Divulgação/Globo Wanessa Camargo Divulgação/Globo Yasmin Brunet Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

