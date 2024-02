BBB: O que diziam as cartas destruídas escritas por famílias dos brothers

No último Sincerão do BBB 24 (Globo), todos os brothers foram surpreendidos com cartas escritas a mão por pessoas queridas. No entanto, apenas Davi, Deniziane, Fernanda e Wanessa ficaram com as mensagens da família.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Os administradores das contas dos participantes que não tiveram acesso às suas cartas publicaram os conteúdos nas redes sociais. Veja o que dizia cada uma delas: