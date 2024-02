BBB 24: Brothers expõem inseguranças com corpos; veja o que cada um disse

Os brothers do BBB 24 (Globo) organizaram um "desfile surpresa" na tarde de ontem (19) para Yasmin Brunet, que estava triste desde que soube por Lucas dos comentários que Nizam teria feito sobre seu corpo.

Ao ver a amiga triste, Wanessa teve a ideia de organizar um desfile com todos os brothers da casa. "Eu tô armando com todo mundo da gente fazer um desfile para exaltar as nossas imperfeições perfeitas do nosso corpo", disse a cantora a outros brothers.