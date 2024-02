Bia e Fernanda trocam ofensas após Sincerão: 'Desequilibrada'

Depois do último Sincerão do BBB 24 (Globo), Beatriz e Fernanda tiveram um breve bate-boca: a vendedora voltou a dizer que a confeiteira se incomoda com a sua alegria na casa.

O que aconteceu

Depois de discutir com Fernanda, Leidy Elin conversou com Bia e revelou uma reclamação da confeiteira: "Quando ela ganhou a prova Bate e Volta, que subiu o papel, todo mundo ficou de boa. E ela falou: 'Não sei como a Bia não foi comemorar no meu papel'. Tipo assim, falando que você é espalhafatosa, que comemora tudo".