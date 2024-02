Adele se incomoda após exposição e memes: 'Odeio ser famosa'

Adele, 35, ficou incomodada após exposição e memes com a cantora. Durante o desabafo em um show, a artista confessou que odeia ser famosa.

O que aconteceu

Durante a sua apresentação em Las Vegas, no "Weekend With Adele", a cantora se queixou dos memes em torno dos seus lábios. A cantora mostrou incômodo com um vídeo que viralizou e que apontava um possível preenchimento labial. Ela negou a intervenção em sua boca e destacou que não gosta da exposição.