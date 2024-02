Rodriguinho chora e diz querer desistir do BBB 24: 'Não vim aqui pra isso'

Após o fim do programa ao vivo, ele foi chorar no Quarto Gnomo e disse não querer falar com Raquele, que destruiu sua carta.

Rodriguinho disse que desistiria do programa assim que o botão de desistência ficasse verde.

Rodriguinho: "Eu vou embora, Wanessa"

Wanessa o repreendeu. "Não vai de jeito nenhum. Você não vai apertar o botão. O que você falou pros seus filhos? Você disse que não ia desistir e você não vai apertar o botão. Você acha que não tenho vontade de apertar o botão todos os dias? Mas a gente prometeu pra eles".

Você tá na metade do programa, Rodriguinho. Você consegue. Wanessa

Minutos mais tarde, mais calmo, ele disse a Bin Laden que iria pensar muito durante à noite e que iria embora se não acordasse melhor.