'Renascer' 20/02 a 02/03: Veja resumos atualizados da novela da Globo

Quarta-feira, 21 de fevereiro

Norberto desconfia do jeito de Damião. José Inocêncio reage quando Augusto diz ao pai que João Pedro cuidará de suas terras. Tião Galinha e Joana saem em busca de uma vida melhor. Damião fica à espreita, nos arredores da casa de José Inocêncio. Augusto revela a João Pedro sua falta de convicção com a medicina e comenta que se separou da mulher. Padre Santo recolhe Tião e sua família na estrada. Damião pede emprego a Deocleciano. José Inocêncio sugere a Padre Santo que leve Tião para a fazenda do coronel Egídio. Tião e Joana ficam empolgados com a possibilidade de trabalhar na fazenda do coronel Egídio.

Quinta-feira, 22 de fevereiro

Teca decide continuar à procura de Du. Buba provoca um acidente de carro e atinge Teca. A menina não aceita ir para o hospital, apesar da insistência de Buba. Joana agradece a Padre Santo e ao Pastor Lívio pela acolhida na fazenda de Egídio. Buba leva Teca a sua casa para cuidar dos ferimentos da jovem. José Inocêncio manda João Pedro se livrar de Damião e demiti-lo. Eliana vai até a casa de Buba tirar satisfações, e Eriberto a repreende. João Pedro enfrenta José Inocêncio e contrata Damião para cuidar de suas terras. Damião se interessa por Ritinha.

Sexta-feira, 23 de fevereiro

Tião Galinha e Joana comemoram a nova morada na fazenda do coronel Egídio, que se surpreende com a beleza da moça. Deocleciano alerta João Pedro sobre Damião. Chico repreende Ritinha. Buba fica preocupada com Teca, que sente medo. Venâncio fica chocado com o fato de Buba ter atropelado uma mulher grávida. Buba assume seu erro ao trocar o nome de Teca pelo seu na consulta médica. João Pedro avisa a Mariana que o pai o mandou dormir na fazenda para a madrasta não ficar sozinha. Mariana questiona João Pedro sobre o motivo de ele obedecer a José Inocêncio.