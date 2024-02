Rafaella Justus exibe vídeo após fazer cirurgia no nariz: 'Rinoplastinada'

Neste domingo (18), ela compartilhou uma foto com um curativo no nariz ao lado da madrasta Ana Paula Siebert Justus. Na publicação, ela desejou feliz aniversário para a mulher do seu pai.

Rafaella passou por uma cirurgia plástica, no sábado passado (10), para correção de desvio de septo e uma rinoplastia. Ela contou em suas redes sociais que fez a cirurgia. "Passando para avisar que fiz uma cirurgia de correção de septo e aproveitei para fazer uma rinoplastia, por isso ficarei meio off esses dias", disse.

Ticiane Pinheiro atualizou o estado de saúde de Rafa. "A recuperação está ótima. Rafa está um avião, se recuperando super rápido, está bem, eu já estou trabalhando, ela já vai para a escola semana que vem. Tudo certo", contou.