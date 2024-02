Paolla Oliveira diz que já sofreu com críticas ao corpo: 'Tive vergonha'

Paolla Oliveira, 41, admite que já sentiu vergonha de corpo. Hoje, a artista conta como se tornou mais confiante e lida com os julgamentos na internet.

O que aconteceu

Atriz confessa que se sente mais confiante com seu corpo. "Eu me sinto mais confiante com quem eu sou, o corpo que tenho, os meus volumes, as minhas curvas. Já tive vergonha das minhas coxas, da minha altura, dos meus cabelos. Hoje sinto orgulho de mim", pontuou em entrevista à Glamour.

Paolla Oliveira revela como lida com as críticas. "Mudei em relação a elas. Criei uma linha de raciocínio que me deixa muito mais confortável na minha vida, entendendo a não perfeição, quem eu sou, como gosto de estar… então fica mais fácil lidar", explicou.