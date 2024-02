'Não quero ser sua aliada', dispara Yasmin Brunet para Wanessa Camargo

Wanessa pediu que Yasmin não conversasse com ela mais no momento da votação, e Yasmin não gostou do que ouviu.

Yasmin: "Era pra proteger um dos nossos, tinha que decidir com quem queria que ele (Lucas) fosse! Se for pra ser assim, não quero ser sua aliada! A gente nunca sabe quem vai. Se você não é uma aliada que vai proteger seus aliados, isso não faz sentido, cara!"

Wanessa: "Ela (Fernanda) recebeu dez votos. Ela tinha cinco votos"

Yasmin: "A gente não sabia quem ia nela, a gente não falou com ninguém. Aliado protege aliado. E outra coisa: você vai ficar com essa sua coisinha de proteger as pessoas, quando botarem no teu c* dez votos eu quero ver"

Wanessa: "Essa coisa de escolher quem vai pro Paredão é ridícula, porque a gente não sabe quem sai. Não dá pra escolher. Eu não sei escolher quem eu quero que vá pro Paredão comigo. Não quero escolher, acho que é prepotente escolher"

Leidy: "Mas a gente não escolheu"