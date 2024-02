'Não quero nem perto', afirma Lucas sobre Michel no BBB 24

Lucas desabafou após a formação do Paredão do BBB 24 (TV Globo) com Matteus sobre a indicação de Michel. Lucas se salvou do Paredão na prova Bate e Volta.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

O professor não gostou nada de receber a indicação de Michel. Lucas disse que não quer estar mais próximo do brother, com quem tinha amizade na casa anteriormente.