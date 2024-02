Michel diz que vai brigar com MC Bin Laden e Giovanna ameaça 'divórcio'

Michel previu uma briga com MC Bin Laden após a formação do nono Paredão no BBB 24 (TV Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

O poder do Anjo desta semana permitiu que Michel indicasse um brother ao Paredão, e o professor indicou Lucas.