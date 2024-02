Marta ganha parabéns romântico: 'Tenho sorte de dividir a vida com você'

A jogadora Marta completa 38 anos nesta segunda-feira (19) e ganhou uma declaração de amor da namorada nas redes sociais.

O que aconteceu

A artilheira e aniversariante do dia, ganhou um parabéns carinhoso da namorada, Carrie Lawrence, 26, em seu Instagram. "Feliz aniversário para a pessoa que sempre me faz sorrir. Eu tenho tanta sorte de dividir a vida com você. Eu te amo", escreveu a zagueira do Orlando Pride.

No álbum, Carrie dividiu diversos cliques com Marta, desde curtindo um passeio de barco, no elevador e até em uma viagem para Maceió, Alagoas. Além de um clique de Marta usando um chapéu bucket.