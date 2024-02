Madonna cai da cadeira com dançarino durante apresentação

Madonna, 65, e seu dançarino caíram durante um show em Seattle.

O que aconteceu

A cantora caiu da cadeira durante performance da música "Open your heart". Na coreografia, Madonna é arrastada pelo palco por um de seus dançarinos, enquanto dança e canta sentada em uma cadeira. No dia, o dançarino tropeçou e a derruba da cadeira, ficando embaixo da rainha do pop, que caiu com as pernas para cima.

Madonna rapidamente rolou de bruços e seguiu cantando sua música. Ela riu da queda e se levantou para continuar o número. O vídeo viralizou nas redes