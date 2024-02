Giovanna é liberada para andar sem muletas no BBB 24

No domingo (19), Giovanna foi liberada pela equipe médica do BBB 24 (Globo) de usar as muletas. A sister estava com o pé quebrado.

O que aconteceu

Giovanna quebrou o pé na primeira festa do programa.