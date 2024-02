Fernanda detona ex-aliado e aproximação com rivais: 'É só conveniência'

No Quarto do Líder do BBB 24 (Globo), Fernanda analisou o jogo de MC Bin Laden e criticou sua aproximação das adversárias. A sister também refletiu sobre seu "isolamento" na casa.

O que aconteceu

Raquele questiona a amizade de MC Bin Laden com as sisters do Quarto Fada e Fernanda opina: "É só conveniência, ele está cagando. Ele vai e volta. É desespero".