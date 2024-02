Enquete UOL: parcial mostra quem sai do BBB 24 após promessa polêmica

O paredão desta semana do "BBB 24" pode marcar o fim do jogo para a sister Fernanda. Ela disputa a preferência do público com Deniziane e Mateus, e segundo a enquete do UOL, será a eliminada da vez.

O que diz a enquete

Na nova parcial, atualizada às 14h30, Fernanda aparece com grande porcentagem de rejeição, tendo alcançado 71,26%.

Deniziane aparece em segundo lugar, com 24,59% dos votos. Mateus Alegrete mantém o favoritismo nesta semana, marcando apenas 4,15% dos votos.