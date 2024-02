Davi alerta sobre sister: 'Sei que sou uma prioridade dela de voto'

No Quarto Magia do BBB 24 (Globo) com Isabelle, Davi sinalizou que pode ser opção de voto de Fernanda.

O que aconteceu

Davi diz que é prioridade de voto de Fernanda: "Não tenho nenhum embate com ela. Mas acredito que amanhã, hoje não, mas sei que sou uma quarta prioridade dela de voto. Algumas coisas assim eu já percebi".