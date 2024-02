BBB 24: Raquele ouve conversa de sister, e Matteus deseja boa sorte a rival

Raquele: "Ele (Lucas) falou que não vai rebater agora, vai deixar para amanhã. (...) Aí ela (Deniziane) saiu abraçando a Yasmin"

Rodriguinho: "Você viu a comemoração da Wanessa e da Yasmin (na prova Bate e Volta)? Parecia que era gol do futebol, da Copa"

Michel: "É porque ele (Lucas) é a cabeça do grupo"

Raquele: "É o que ele sempre quis, na minha cabeça"

Michel: "Minhas opções eram: Bin, Davi e ele. Ele me incomodou muito mais essa semana. Tanto que meu voto no confessionário foi o Davi. (...) Eu sinto que o Lucas também ia me mandar (para o Paredão), eu sinto! Com essa conversa com o Bin e tudo mais. Qual outra opção eu tinha?"

Pitel: "Todo mundo muito bonzinho aqui. Todo mundo muito santo, muito correto, muito cheio de dignidade"