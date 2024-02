BBB 24: Davi disse estar chateado com Deniziane: 'Digerindo ainda'

Davi se abriu sobre a treta que teve com Deniziane mais cedo neste domingo (18) no BBB 24 (TV Globo). Em conversa com Isabelle, o brother disse não confiar mais em Deniziane.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

O baiano contou mais sobre a treta que teve com Deniziane, que encontrou limões escondidos na Xepa e acusou o brother de ser egoísta.