Próxima novela das 7 'resgata' atriz de 'Uga Uga' que estava sumida da TV

Longe das novelas desde "Pecado Mortal" (Record, 2013), a atriz Livia Rossy se prepara para voltar às telinhas em "Família é Tudo", próxima novela das 7 da Globo. Ela será Gina, amante de Mathias (Fernando Pavão), o noivo de Vênus (Nathalia Dill), uma das protagonistas da trama.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Em conversa com a imprensa, o autor Daniel Ortiz destacou o retorno de Livia, que foi revelada em "Uga Uga", em 2000. "Uma ótima atriz que precisava ser resgatada, né? Tava muito tempo [fora das novelas]. Teve filhos também, né?", disse o novelista. "É, uma pausa pra maternidade", confirmou ela, que tem dois filhos.