Atriz ucraniana recorre ao sexo virtual com marido na guerra contra Rússia

A atriz ucraniana Nataliya Denisenko, 34, contou que recorreu ao sexo virtual enquanto o marido, o também ator Andrey Fedinchik, está na guerra contra a Rússia.

O que aconteceu

Com a ida repentina do marido para a guerra, a atriz fez a revelação íntima. "Sobre os rituais com meu marido, como já admiti, tivemos um período de sexo online e todas essas mensagens eróticas", disse ela em entrevista à imprensa local e que repercutiu no Daily Star.