Após ser ignorada por Olavo, Bebel toma medida drástica por ciúmes

Taís e Ivan apenas se cumprimentam com um gesto de cabeça, acabando com a desconfiança de Daniel. Taís e Ivan comemoram. Odete e Yvone se mudam para o Copamar. Evaldo e Eloísa voltam. Virgínia, Belisário e Bebel chegam à casa de Marion. Evaldo se choca com a morte de Isidoro. Antenor diz que quer ter um filho com Lúcia. Evaldo diz a Paula que quer denunciar Taís.

Paula pede que Evaldo aguarde, antes de denunciar Taís. Marion apresenta Bebel a Urbano. Virgínia, discretamente, orienta Bebel durante o jantar. Urbano se diverte com Bebel, que morre de medo de cometer uma gafe, e a convida para jantar.

Gilda não dá resposta alguma a Vidal, que pede para sair com ela mais uma vez. Gustavo convida Gilda para comer pipoca e ela aceita. Olavo liga e pede desculpas a Bebel, que não conta que está na casa de Marion.

Lúcia se impressiona com a ternura de Antenor. Gilda e Gustavo se beijam. Nereu dá flores para Zoraide. Hermínia reprova o comportamento de Mateus. Evaldo dá entrevista.

Clemente e Hermínia prometem a Mateus não contar para Lúcia sobre suas atitudes, desde que ele se comporte. Dinorá percebe a alegria de Gustavo. Taís recebe o dinheiro do inventário. Cássio desaconselha Evaldo a denunciar Taís. Urbano aconselha Taís sobre investimentos. Evaldo e Eloísa encontram Taís. Paula pede que Evaldo não denuncie Taís. Ivan ouve Clemente comentar que Evaldo denunciará Taís. Taís vai à casa de Evaldo.