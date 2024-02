Após acusações de Míriam, Giovanni coloca Helena contra a parede

Giovanni cobra respostas de Helena sobre as acusações de Míriam. Giovanni afirma que só apoiará Helena a voltar à presidência da empresa depois que a mãe se submeter a um tratamento.

Marcos descobre que nasceu no mesmo dia que Giovanni. Renée se prepara para um passeio com Rico, quando Érica avisa que Wagner está passando mal. Lara inicia sua investigação contra Roberto. Sérgio conhece Marcos.

Vic conta para Márcia que Tony está com dificuldades financeiras. Edu não gosta de ver Rico com Érica. Lara sente ciúmes da nova cliente misteriosa de Mário. Marcos sonda Ísis sobre Míriam.