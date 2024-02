Alane questiona atitude de sister em desfile para Yasmin: 'Que hipocrisia'

Durante a noite, Alane relembrou o desfile realizado pelos confinados do BBB 24 (Globo) para Yasmin Brunet. Na ocasião, eles apontaram as inseguranças sobre seus corpos. Alane, no entanto, não aprovou a participação de Fernanda.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Alane disse ter ficado pensativa sobre o que aconteceu com Yasmin, sobre os apontamentos ao seu corpo.