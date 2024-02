Zé Vaqueiro mostra foto com filho; com síndrome grave, bebê teve melhora

Zé Vaqueiro compartilhou uma foto com o filho, Arthur, no hospital, na tarde de hoje (18).

O que aconteceu

O cantor se declarou para o caçula em seus braços. "Meu príncipe"

O bebê de cinco meses nasceu com síndrome de Patau ou trissomia do cromossomo 13. Ele já precisou ficar entubado, mas agora apresenta uma melhora significativa no quadro de saúde.